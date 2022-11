Supermarchés, comment éviter l'attente aux caisses

On la redoute toujours aux caisses, l'interminable file d'attente. Et forcément, celle d'à côté avance plus vite. Ce magasin a trouvé la solution : une seule file pour tout le monde et un régulateur qui dirige les clients vers les caisses libres. La promesse : pas plus de deux minutes d'attente. "C'est bien organisé", "Ça permet d'aller beaucoup plus vite, avec un enfant, c'est parfait", se réjouissent ces clients. Pour gagner encore plus de temps, la solution reste encore de faire ses courses depuis son canapé. Valérie, elle, ne jure que par la livraison à domicile, mais à moindres frais. Car c'est un particulier qui lui apporte sa commande. C'est deux euros moins cher qu'une livraison classique. Un service gagnant gagnant, car les particuliers empochent quelques euros par course. Le livreur de Valérie ce soir-là, c'est Lilian, étudiant. Il a juste à scanner son QR code comme s'il venait chercher son propre drive. Grâce à cette application, il repère les demandes de livraison sur ses trajets quotidiens. Chaque livraison lui rapporte entre cinq et neuf euros. Un joli complément de revenu. TF1 | Reportage L. Cloix, J.V. Molinier