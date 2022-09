Supermarchés, donner de son temps pour payer moins cher

Les tâches sont réparties pour la matinée. Ce supermarché à deux pas du Vieux-Port de Marseille peut ouvrir aux clients, ou plutôt à ses coopérateurs. Ici, pour faire ses courses, il faut mettre la main à la pâte. "On peut faire nos achats ici, mais en contrepartie, on doit trois heures par mois donner de notre temps pour faire fonctionner ce supermarché, puisque c'est comme ça qu'on réussit à avoir des prix intéressants", explique Béatrice, coopératrice. Dans les rayons, les produits sont locaux ou bio, mais les prix, eux, sont beaucoup plus accessibles qu'ailleurs. "C'est très bien qu'il soit ici et qu'on puisse accéder à de bons produits à des prix plus intéressants", se réjouit une cliente. Ce supermarché coopératif vient de s'agrandir à Marseille, car il a de plus en plus de succès. Son modèle économique, qui permet de casser les prix, séduit les Marseillais. En trois semaines, 150 nouveaux coopérateurs ont rejoint les rayons de ce supermarché pas comme les autres. À l'entrée, il faut juste acheter sa part, 100 euros ou dix euros pour les demandeurs d'emploi, afin de pouvoir faire des économies toute l'année. TF1 | Reportage P. Lefrançois, H.P. Amar