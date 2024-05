Supermarchés : la revanche des caissières

C'est un petit geste désormais habituel, mais le côté simple et pratique de la caisse automatique est souvent éclipsé par une petite lumière rouge, synonyme d'erreur. Problème d'étiquetage, de pesée ou de paiement, les caisses en libre-service sont devenues, pour beaucoup, la bête noire des courses hebdomadaires. Dans un supermarché, il y a une quinzaine de caisses avec hôtesses et six autres en libre-service réputées plus rapides. Alors nous avons voulu vérifier par nous-même à l'aide d'un chronomètre et d'un panier avec une dizaine d'articles. C'est parti pour le scan de nos produits. Il faut choisir le bon bouton sur l'écran, faire attention à la pesée, sans oublier l'erreur de paiement sans contact avec un chrono total de deux minutes quinze. Second passage à la caisse traditionnelle avec le même panier. Cette fois, notre chronomètre n'affiche pas tout à fait le même résultat : 59 secondes, deux fois plus rapides. Pour les hôtesses, il n'y a rien de vraiment surprenant, leurs caisses sont plus rapides et surtout bien plus conviviales. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre, T. Woehrel