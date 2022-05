Superstition : vendredi 13, votre jour de chance ?

Ce vendredi matin, pas un chat pour répondre à nos questions, au moins pas de chat noir. Seuls les plus téméraires s'aventurent loin de chez eux. Mais ne leur parlez pas de malheur. Pour 30% des Français, le vendredi 13 serait en fait un jour de chance. "Elle commence bien : un magnifique soleil, dans un village merveilleux" ; "c'est un chiffre porte bonheur pour moi. C'est le jour où j'ai rencontré mon époux et le jour ou ma fille est née", lancent des passants. Pour faire venir la chance, certains clouent aux portes une fleur de cardabelle, un porte-bonheur mais pas que. "Quand il fait beau, le cœur de la fleur est ouvert et quand le temps se met à l'orage ou qu'il va pleuvoir, il est fermé", explique un habitant. Même chez les plus rationnels se cache un peu de superstition. Chacun a ses traditions pour conjurer le mauvais sort. Et si vous vous promeniez sur le pont du Diable, n'oubliez pas de jeter une pierre. Pour les plus superstitieux, tenez bon. Il ne reste plus que onze heures avant le samedi 14. TF1 | Reportage F De Juvigny, E. Alonso