Coupe du monde 2019 : les supporters des Bleues sont à 100%

L'engouement est fort autour des Bleues. Après le stade de Paris où elles ont joué à guichet fermé, c'est au tour de Nice de basculer dans une ambiance euphorique. Les spectateurs étaient séduits par le jeu et la technique des footballeuses. Ils espèrent tous que les Bleues ramènent la coupe au pays, succédant leurs collègues masculins. Les plus jeunes, eux, se sont trouvés de nouvelles idoles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.