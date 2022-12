Supporters des Bleus, poursuivre l'aventure à tout prix

Certains voient déjà très loin. Sa femme au bout du fil, Laurent est en négociation. Il tente de la convaincre d'un retour au-delà de dimanche en cas de victoire des Bleus : "Elle va réfléchir, mais je n'y crois pas trop. Je suis pessimiste sur le résultat". Des supporters désirant rester le plus longtemps possible, comme Christophe. Deux nuits passées dans cet équivalent de chambre d'hôtes à 75 euros la nuit et ce n'était pas prévu : "Franchement, il y a le prix de l'hôtel qui montait avec l'offre et la demande à 500, 600, 700 euros la nuit. Je m'étais dit que j'allais rester dix jours. Je ne pourrais pas faire le Mondial". C'était sans compter sur le côté débrouillard de ce gérant de PME. Dès ce jeudi soir avec son ami, il sera hébergé par des locaux rencontrés la veille. Le billet d'avion, lui, est perdu. Le vol de Walyd ne sera pas non plus remboursé. Mais sa crainte est surtout de ne pas trouver de place pour le match de samedi. Alors, il multiplie les recherches. Trois en même temps sur la plateforme officielle. Reste l'option du marché noir, mais à quel prix ? 400 euros par exemple pour des places vendues 200 euros normalement. Certains supporters en appellent à la Fédération Française pour prolonger la fête. TF1 | Reportage A. Tassin, A. Ponsar