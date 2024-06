Supporters : le match a déjà commencé !

Le match ne démarre que dans huit heures, mais déjà, les supporters s'échauffent la voix. Et dès ce matin, dans les rues de Leipzig, s'élancent les premiers cortèges, banderole à la main. Les Français seront 11 000 dans le stade. C'est un record. Face à eux, des Néerlandais quatre fois plus nombreux. Un match dans le match. Les Bleus devront résister à ça... une marée orange, gonflée à bloc depuis le début de l'Euro. Des supporters parmi les plus fidèles et les plus motivés du monde. Alors, comment se faire entendre ? Comment repeindre ce soir Leipzig en bleu-blanc-rouge ? Un défi à relever sur le terrain, bien sûr, mais aussi en tribune. "L'Équipe de France est incroyable. On a les joueurs incroyables. Ça va être un match de folie", estime un supporter français. Kylian Mbappé pourra-t-il jouer ce soir ? Lui qui s'est fracturé le nez face à l'Autriche, arborait à l'entraînement un masque tricolore, de quoi en inspirer plus d'un. Problème : l'UEFA interdit de porter ce genre de masques de plusieurs couleurs. C'est la règle. Les Bleus devront donc trouver une autre solution. TF1 | Reportage D. de Araujo, L. Lassalle, H. Massiot