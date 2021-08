Sur ce chantier patrimonial des Vosges, les jeunes assurent l'avenir des vieilles pierres

Le rythme de leur été est loin du farniente. Sur un chantier patrimonial, les jeunes bénévoles consolident une muraille du XVe siècle. Pas besoin d'être spécialiste, professeur de mathématiques, apprentis architectes ou mécano, les profils sont variés. Ils sont encadrés par des formateurs expérimentés. Pour Jérémy Boclet, le tailleur de pierre, guider ces jeunes, c'est joindre l'utile à l'agréable. "Il faut que le travail soit fait dans les règles. Mais il y a un côté détendu, parce qu'ils sont en vacances et sont bénévoles", explique-t-il. Venus de tout l'Hexagone, les stagiaires passent deux semaines à travailler et à vivre ensemble. Depuis deux ans, il y a moins de bénévoles étrangers à cause du contexte sanitaire. La taille du groupe a été divisée par deux. Résultat : le chantier avance moins vite, même si Collin est déjà devenu un spécialiste du mortier. Pour l'association, ces coups de main estivaux sont très importants. Ils permettent de mettre en valeur ces monuments historiques.