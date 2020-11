Sur ce marché de Noël virtuel, il ne manque que l'odeur du vin chaud

À Grenoble (Isère), un site internet qui soutient les petits artisans a vu le jour. Tous les produits y sont, il ne manque que le parfum du vin chaud et de la cannelle. Dans son atelier, Florence Gonneau fait résonner sa machine à coudre. Un travail minutieux qui consiste à fabriquer des bouillottes en graines de lin. Elle devait les vendre sur trois marchés de Noël, tous annulés. Ce qui représente entre 50 et 55% de son chiffre d'affaires. Face à la crainte de perdre ses clients, elle a décidé d'intégrer un marché de Noël sur internet. Elle reçoit la commande par mail puis expédie le colis en quelques heures. La plateforme a été créée par Masterbox, une jeune entreprise grenobloise spécialisée dans les coffrets cadeaux. Ouvert depuis une semaine, le marché de Noël en ligne rassemble déjà plus de 200 professionnels. Alors que l'accès est gratuit, la start-up se rémunère grâce à une commission sur les ventes. Sur le site, l'objectif est d'accueillir au moins deux millions de visiteurs soit l'équivalent de la fréquentation du marché de Noël de Strasbourg, également annulé cette année.