Sur cette autoroute, on ne s’arrête plus pour payer

Un simple portique, aucun ralentissement, et pourtant, vous venez de payer votre passage sur l’A14. Sur cette portion de l’autoroute entre Paris et Caen, fini les barrières. Une nouvelle bien accueillie : "Ça va être un gain de temps pour moi" ; "Pour la jeune génération, ça pourrait être facile. Mais par contre, pour les plus anciens, ça peut être compliqué" ; "Comment les gens qui n’ont pas le télépéage vont faire pour payer ?". Avec un badge télépéage, rien ne change. Le paiement est automatique. Pour les autres automobilistes, il faudra se rendre sur le site Internet de la société d’autoroute, enregistrer sa plaque d’immatriculation et régler par carte bancaire. Par espèces, il est toujours possible de payer chez les buralistes agréés. Dans les deux cas, vous avez 72h pour payer. Il va falloir s’y faire. D’ici la fin d’année, c’est tout l’axe Paris - Caen qui sera concerné. Toutefois, autoroute en flux libre ne veut pas dire autoroute gratuite. En cas de non-paiement, la somme sera majorée de dix euros si le règlement se fait sous quinze jours. Attention, au bout de deux mois, le dossier est transféré aux services de l’État. Le fraudeur risque une amende de 375 euros. TF1 | Reportage R. Moquillon, P. Lormant