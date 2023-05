Sur cette île, des chèvres trop envahissantes

C'est devenu la bête noire des Ouessantins. Des chèvres sauvages qui étaient seulement une quinzaine il y a dix ans. Elles se sont multipliées chaque année, et seraient aujourd'hui plus de 130 en liberté. Au sud de l'île, les troupeaux impressionnent. Le propriétaire, dont le nom est bien gardé, a laissé le cheptel en libre pâture. Beaucoup d'Ouessantins préfèrent ne pas s'exprimer publiquement, mais nous souffle que ces chèvres sont devenues envahissantes. S'approchant de plus en plus des maisons, elles ont causé des dégâts sur le terrain d'une habitante. Sur une île de quinze kilomètres carrés, il est urgent d'agir avant que la situation ne devienne incontrôlable. Au-delà des nuisances, la prolifération des chèvres participe à l'érosion du littoral. La mairie souhaite d'abord les rassembler en enclos et assure être en contact avec le propriétaire pour trouver une solution pérenne. Une opération qu'ils espèrent mener avant l'été, du moins, avant que les chèvres n'aient le temps de se reproduire une nouvelle fois sur l'île. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, P. F. Watras