Sur la Côte d'Azur, au soleil en pleine chaleur !

C’est une tempête de ciel bleu qui donne envie de papillonner sur la Promenade des Anglais. Baigneurs, marcheurs et coureurs en tenues légères sont heureux de profiter de ce 11 novembre aux airs printaniers. "On espère que ça va durer comme ça tout le week-end", dit un promeneurs. Pas besoin de chauffer la terrasse, le soleil s’en charge. À Nice (Alpes-Maritimes), le beau temps s’éternise, et avec lui, le plaisir de pouvoir encore prendre le café dehors en cette saison. "À midi, on a un côté ombragé pour ceux qui veulent déjeuner à l’ombre, mais la plupart des gens cherchent le soleil", affirme Anaïs Risso du café en terrasse "Le flore" à Nice. Cette douceur exceptionnelle surprend tout de même, et ne laisse personne indifférent. "On s’attendrait à cette période de l’année d’être en pull, on est plutôt en tee-shirt", "Un 11 novembre avec une chaleur pareil, c’est presque inquiétant", avouent quelques clients d'un café de Nice. Les températures devraient encore dépasser les 20 °C dans la journée, ce week-end. Ce dernier s’annonce donc radieux sur la Côte d’Azur. TF1 | Reportage V. Capus, D. Laborde