Sur la plage, ils cherchent les petits trésors

En les voyant arriver sur la plage avec tous leurs équipements, difficile de ne pas tourner la tête pour les observer. Chercher des trésors dans le sable, un loisir fascinant quel que soit son âge. Certains ont même déjà essayé. Quand son détecteur sonne, Frédéric trouve avant tout, un clou rouillé. "95% de nos trouvailles, ce sont des déchets", explique-t-il. Après plus d'une heure de recherche et de nombreuses découvertes parfois insolites, il est enfin récompensé. Il nous raconte : "C'est une alliance, elle est en or". Pour ne pas gêner les touristes, les deux amis vont dans des endroits peu fréquentés, tôt le matin, et parfois même la nuit. Ils peuvent parcourir jusqu'à 300 kilomètres par mois dans le sable. Les trouvailles du jour sont ajoutées aux autres découvertes et triées à la fin du mois. Une activité qu'il relaye régulièrement sur les réseaux sociaux, avec plus de 140 000 personnes qui suivent ses chasses aux trésors, preuve qu'il est loin d'être le seul à avoir une âme de pirate. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Brousseau