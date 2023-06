Sur la plage, l’eau plus chaude que l’air

Ciel bleu, vent léger, température douce... difficile ce lundi matin de résister à l'appel de la mer. L'impression d'une eau chaude est partagée, même les pieds dans l'eau. Les océans et les mers se réchauffent. Dans la Manche, l'eau est d'un à deux degrés de plus qu'en temps normal. Dimanche, sur la plage de Merville-Franceville, il faisait 22 degrés, et dans l'eau, 23 degrés. "En général, l'eau est froide" ; "C'est étonnant", ont lancé deux baigneuses. Même si cette douceur surprend, alors que le soleil se couche, nombreux sont ceux à en profiter. Au fil de l'été, le thermomètre aquatique risque de continuer de grimper. Depuis deux mois déjà, à l'échelle de la planète, la température moyenne de l'eau a atteint un niveau record jamais enregistré. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby