Sur la plage, les vendeurs de chouchous ressortent glaces et beignets

Le cri du cœur des vacances, ce sont eux qui le font, les vendeurs de chouchous. A Carnon (Hérault) ce mardi matin, tous les ingrédients sont réunis : du soleil, de la mer et surtout des beignets. Des gâteries auxquelles le petit Amaury ne résiste pas. Même pour Thierry, alias Loulou, impossible de cacher son sourire. C'est une belle journée qui s'annonce. "C'est un plaisir de retrouver sa fidèle clientèle. Les beignets et les chouchous, ce sont les produits de vacances", se réjouit-il. Si vous cherchez le soleil aujourd'hui, ces touristes tout juste arrivés de Moselle l'ont enfin trouvé à Palavas-Les-Flots. Le calme d'un côté et l'excitation de l'autre, avec une eau à 23°C, il ne reste plus qu'à plonger. En vacances, tout est permis, même revenir un peu en enfance. Mais ne vous méprenez pas, se prélasser à la plage, ça se mérite. Le programme c'est avant tout de profiter, c'est ça la définition des vacances.