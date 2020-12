Sur la route des crèches : la Provence d'antan à travers les santons

Dans le village de Bonnieux (Vaucluse), au cœur du Luberon, il est une tradition que Bernard et Vincent Gils ne rateraient pour rien au monde en décembre. Celle de passer des heures à l'église haute de Bonnieux entre père et fils pour réaliser une crèche monumentale. Vincent est celui qui la conçoit depuis près de 20 ans. Un travail de trois semaines avec près de 400 santons disposés dans un décor qu'il a fabriqué avec l'aide de son père et qui raconte son Noël en Provence. "Je vous avoue, c'est une crèche qui casse un peu les codes", explique Vincent. La roche du Luberon, les Ocres, la Camargue, les villages... il crée sa propre pastorale. Ses santons incarnent la vie d'avant en Provence. Une vie qui résonne aujourd'hui. "On partage leur vie, on essaie de ressentir leurs émotions", confie-t-il. A presque 100 km de là, à Valréas, des bénévoles veulent aussi créer la vie en disposant les santons dans un décor qui représente leur village. Les santons sont exceptionnels, certains datent du 18e siècle, en cire ou en papier mâché.