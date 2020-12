Des crèches maritimes en Bretagne

Un petit port breton comme si vous y étiez. Mais à y regarder de plus près, c'est bien une crèche qui trône sur la plage. Dans ce musée, 60 crèches maritimes étonnantes rendent hommage à l'histoire d'Étel (Morbihan). L'océan est une source d'inspiration et même de décoration comme au temps où les crèches locales étaient ornées de coquillages. Les brisures de coquillages apporteraient un plus aux crèches. Pour réaliser ces crèches, quinze bénévoles ont laissé parler leur créativité : une crèche en pain pour rappeler le pain du pêcheur, un phare en dentelle, des crèches minuscules... Bref, de la magie et de la minutie dans le moindre détail mais également du respect pour ces gens de mer qui ont tant donné. L'idée est de préparer une exposition avec l'aide de jeune génération pour transmettre l'histoire de marins qui ont fait d'Étel le premier port taulier du pays après-Guerre. Un héritage, une fierté, celle du temps où le cœur de la Bretagne battait dans ces ports.