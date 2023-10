Sur la route des cristalleries

Le geste peut paraître facile, pourtant, il faut plus de dix ans d’expérience pour fabriquer une carafe en cristal. Dans la grande verrière de la cristallerie Saint-Louis, les fours sont maintenus en permanence à 1 000 degrés pour que les verriers puissent travailler jour et nuit. Ils sont souvent à plusieurs pour fabriquer une seule pièce. Cela fait plus de 5200 ans que le verre est travaillé dans les Vosges du Nord. À Saint-Louis-lès-Bitche (Moselle), des dizaines de générations de verriers ont donc perpétué au fil des siècles un savoir-faire exceptionnel. Toutes ces pièces d’exception en cristal partent dans le monde entier. Vendu de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers d’euros, c’est le coût de multiples manipulations. La route des cristalleries serpente ainsi entre Alsace et Lorraine, avec un passage obligé pour de nombreux futurs verriers, le lycée professionnel de Sardou. C’est l’un des deux derniers en France à préparer au Brevet des métiers d’art du verre. L’histoire du verre et du cristal, au milieu des belles forêts des Vosges du Nord, est donc loin d’être terminée. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse