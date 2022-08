Sur la route des vins en Croatie

Avec soin, ils entretiennent leurs vignes pour réussir ce pari un peu osé, produire l'un des meilleurs vins pétillants de Croatie, digne d'un champagne. Ivana, son mari et son beau-père cultivent six cépages qu'ils vont assembler ensuite, dont du Chardonnay et du Pinot gris. Ces vignes ont été plantées il y a 18 ans. La famille Kolaric produit du vin depuis des décennies dans cette région du Plitvice, à l'ouest de Zagreb. Mais c'est le fils, Franjo Kolaric, qui a produit la première bouteille de vin pétillant en 1997. La fermentation s'effectue ici aussi en cuve, puis en bouteille. Ils travaillent principalement à la main pour produire 26 000 bouteilles par an. Ils sont cinq producteurs dans la région. Le couple devrait battre ses records de vente cette année, avec une bulle très fine, légèrement fruitée et une pointe d'acidité. Cette méthode champenoise se vend entre dix et quinze euros pour la bouteille. Reprenons la route des vins pour découvrir les autres trésors de la région. TF1 | Reportage Y. Hovine, C. Moutot