Sur la route du vin de Saumur dans le Maine-et-Loire

Posé sur les bords de la Loire, le château de Montsoreau est entouré de vignes à perte de vue, plantées sur les hauteurs. Dans ce berceau du Saumur-Champigny, l'heure est à l'ébourgeonnage pour Denis Riveteau. Avec le beau temps, les raisins se sont formés trois semaines à l'avance. Ce viticulteur travaille sur son vignoble depuis 50 ans, mais il propose aussi des balades et dégustations, au fil de l'eau, aux touristes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.