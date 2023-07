Sur la route, le succès des Villages étapes

À proximité d'une autoroute gratuite ou d'une route nationale comme tous les Villages étapes, celui de Magnac-Bourg (Haute-Vienne) attire chaque été les vacanciers. À peine sorti de là-bas, entre Limoges (Haute-Vienne) et Brive-la-Gaillarde (Corrèze), le décor est planté : cadre bucolique, commerces de proximité avec au moins un hôtel, et services essentiels. Les automobilistes sont ravis de faire une pause. Spécialement aménagées, les tables de pique-niques ont même leurs habitués. Magnac-Bourg est un village attrayant. Le dispositif apporte des retombées pour la vingtaine de boutiques, comme la boulangerie. Rien à voir avec l'inquiétude des commerçants lors de la création de l'autoroute il y a 28 ans. Du jour au lendemain, la nationale 20 devant le café des Sports ne voit plus passer personne. La commune a obtenu, cette année, le titre de Village étape préféré des Français. Renouvelé tous les cinq ans, le label compte au total 76 communes de moins de 5 000 habitants avec toujours plus de candidats. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre