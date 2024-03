Sur la route, plus rien n'échappe aux caméras

Cet automobiliste garé sur une place livraison depuis plus de 30 minutes va être verbalisé à distance. Il recevra donc son amende de 35 euros chez lui. C'est le principe de la vidéo-verbalisation. Elle vient d'être étendue à toute la ville de Nancy, après six mois d'expérimentation, plus ou moins appréciée par les Nancéiens. Mais ce n'est pas toujours facile de se partager l'espace public. Nous croisons un chauffeur obligé de rester en double file pour livrer. Le propriétaire du véhicule en question sait qu'avec la vidéo-verbalisation, il s'expose à 35 euros d'amende. En tout, 17 infractions peuvent être vidéo-verbalisées. Mais pour le maire de Nancy, le but n'est pas de mettre plus de procès-verbal, mais plutôt de libérer du personnel pour d'autres missions. Les images sont conservées un an, car les recours sont de plus en plus nombreux lorsque les automobilistes découvrent les infractions relevées. En sept mois et demi à Nancy, près de 600 vidéo-verbalisations ont déjà été relevées. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly