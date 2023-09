"On ira aussi loin qu’on pourra" : avec les bénévoles marocains sur la route qui mène à l'épicentre du séisme

Il ne reste presque rien de ce village. Nous sommes à Talat N’Yaaqoub, à 20 km de l’épicentre du séisme. Ces Marocains arrivés de Tanger avec des matelas et de la nourriture ne vont pourtant pas rester là. "On va aller dans les villages moins accessibles. On ira aussi loin qu’on pourra", explique l’un d’entre eux. La route est étroite, encore en partie couverte par les restes des habitations. On observe de larges fissures au sol. Quelques centaines de mètres plus loin, un homme nous arrête : "Faites attention ! Là-haut, c’est bloqué. Vous ne pourrez plus rouler après". Tous les bénévoles sont déviés. Ils vont devoir emprunter une piste escarpée, alors ils se préparent. Mais un autre homme a de nouvelles informations : la route principale a rouvert. L’aide devrait donc être acheminée plus vite. Nous suivons le convoi, et une autre halte : de la roche s’est effondrée sur la route. La voie est libre 30 minutes plus tard. Les villages se rapprochent, mais une fois encore, la circulation est coupée à cause de gros blocs tombés sur la route. Il faudra deux ou trois heures pour les enlever. Un trajet interminable pour rejoindre ceux qui en ont le plus besoin. TF1 | Reportage S. Chevallereau, E. Fourny, Q. Trigodet