Sur la route, un week-end en rouge et noir

À sept heures et demie, nous prenons le volant en direction de l’autoroute du Soleil. Nous sommes partis tôt pour éviter les embouteillages. La stratégie est payante, car à première vue, il n’y a pas grand monde sur la route. Nombreux se sont levés encore beaucoup plus tôt pour prendre la route. Une famille est partie de la Normandie à quatre heures et demie, pour aller à la Côte d’Azur. Ce vendredi matin, pour éviter à tout prix les bouchons, chaque minute comptait. Ces Normands passeront deux semaines en Haute-Savoie dès ce soir. Ce vendredi après-midi, le trafic devrait être plus dense. Après quatre heures de trajet, Mia, chienne de compagnie d’un vacancier, doit se dégourdir les pattes. La pause est aussi très attendue pour Octavie, petite fille de trois ans, et sa maman. Avant de repartir, un couple dévoile sa recette pour un effet "coup de fouet" assuré. Ils ajoutent quelques gouttes de piment dans leur sandwich. Ils auront de quoi affronter les dernières centaines de kilomètres qui les séparent encore de leurs vacances. TF1 | Reportage M. Brossard, T. Valtat, A. Poupon