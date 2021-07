Sur la trace des Korrigans dans les Côtes-d'Armor

Ce n'est qu'à la tombée du jour que la Bretagne révèle certains de ses secrets, des légendes récitées depuis des siècles. C'est au Port Saint-Sauveur, à l'extrémité de l'Île-Grande, que Martine Blandin donne rendez-vous à ses compagnons d'une soirée. Leur phare dans la nuit, ce sera des lampes-tempêtes. Chaque semaine, durant une balade de trois heures, Martine évoque les personnages connus, fantasmés ou rêvés de l'Île-Grande. Cette fois-ci, elle parle de Jean Bart, le corsaire. Pour accompagner ses histoires, Martine peut compter sur une aide précieuse, celle du soleil. Lorsqu'il se couche, cela incite encore un peu à la rêverie. L'aspect sauvage et préservé de l'Île-Grande laisse sans voix. Quand vient la nuit, il est l'heure pour la conteuse d'évoquer des personnages plus inquiétants : les Korrigans, ces petits lutins farceurs qui vivraient jusqu'à 400 ans au pied des arbres. La promenade s'achève, non sans quelques questions. En effet, difficile d'être bien certain de ce que l'on distingue dans l'obscurité.