Sur la trace des sentiers disparus

Ce sont des randonneurs un peu particuliers. Ils n'ont ni chaussures de marche, ni sac à dos, mais plutôt des râteaux et des débroussailleuses. Comme tous les mercredis, les membres de ce club de marche se retrouvent pour défricher d'anciens sentiers et créer des circuits de randonnées. Ici, le maquis est complètement laissé à l'abandon. Il n'est pas rare d'y croiser une faune sauvage. Là où la débroussailleuse ne passe pas, c'est à la main que ce groupe d'amis enlève les cailloux et herbes hautes. Un travail physique qu'ils font toujours avec le sourire. Les mercis sont leur seule rémunération, parce que la démarche est entièrement bénévole, ils ne touchent aucun argent public. Notre randonnée se termine comme souvent au pied d'un bijou architectural. Maintenant que les chemins sont de nouveau accessibles, les randonneurs sont encore plus nombreux à venir en profiter. Grâce à ces bénévoles qui ont taillé la route, près de quinze kilomètres de sentiers ont été restaurés cette année. TF1 | Reportage E. Rouillon, P. Pelletier