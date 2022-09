Sur la vague géante du mascaret !

C’est un phénomène naturel devenu un événement. À chaque grande marée, la vague étonnante attire des centaines de surfeurs. Antonino est aux premières loges pour assister au spectacle depuis son carrelet situé à quelques mètres du départ de la vague. C’est la rencontre des courants de l’océan et du fleuve qui crée cette vague. Elle peut atteindre 1,80 mètre de haut et une vitesse maximum de 30 kilomètres à l’heure. Habituellement calme, le village de Saint-Pardon a fait une fête de ce phénomène unique. Le mascaret passe dans une heure, les participants sont impatients. Déguisé, seul sur sa planche ou en groupe, l’essentiel est de s’amuser. Contrairement à l’océan, on peut glisser sur la vague pendant une dizaine de minutes pour les plus à l’aise. Roger Marcel est l’un des pionniers du mascaret. Dans les années 80, il lit dans le journal local qu’un Anglais a surfé une vague sur une rivière. Avec une bande d’amis, ils décident de l’imiter. Après 40 ans, ils se mettent encore à l’eau avec le même plaisir. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier, C. Brousseau,