Sur le chemin des fortifications

Elle surplombe le large, épouse les courbes de chaque crique. Entre phares, remparts et blocos, la route des fortifications est un voyage de cent kilomètres à travers le temps. Marcel connaît l'histoire du sentier par cœur. Il y a grandi. La Tour Vauban est souvent surnommée la Tour Dorée grâce à son enduit à base de briques pilées, une couleur stratégique. Dissuader l'ennemi britannique d'approcher la rade de Brest, c'est la mission confiée à Vauban par Louis XIV à la fin du XVIIe siècle. Une tour construite en à peine trois ans et elle n'est pas encore achevée qu'elle subit déjà ses premiers assauts. Marcel ne peut pas s'en empêcher. A chaque visiteur, une nouvelle anecdote racontée. A l'intérieur, quatre étages où règne encore 300 ans plus tard le génie de l'architecte militaire. Chaque virage de la route des fortifications révèle de nouvelles traces du passé. Pour ne pas les voir disparaître, un groupe de passionnés se retroussent les manches chaque semaine. Depuis quelques jours, les bénévoles dégagent un four à poulet, un vestige de la Révolution. L'accès au Fort des Capucins est interdit depuis la terre. De quoi se sentir privilégiés à bord. Pour rendre hommage aux navires et leurs marins disparus en mer, une dizaine d'ancres s'élèvent sur une pointe. Figées à terre, ces ancres sont désormais recouvertes de poèmes. Tout du long de ses cent kilomètres, la route des fortifications flotte entre mémoires et émotions devant l'immensité et la beauté de la mer. TF1 | Reportage C. Ebrel, A. Janssens