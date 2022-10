Sur le plus beau sentier de France

C'est un chemin qui tutoie les nuages et domine la mer Méditerranée. Un rêve de marcheurs, où les lacs se nichent contre les parois de granite. Le GR20 est constitué de 15 000 mètres de dénivelés positifs, des cols à plus de 2 000 mètres d’altitudes, douze refuges et des dizaines de bergeries et de gîtes où l’on récupère de ses efforts. Nicolas, journaliste reporter d’images, et Angèle, photographe, ont traversé ce sentier en autonomie durant seize jours à la rencontre des amoureux des sommets venus du monde entier. L’odyssée de 180 kilomètres commence aux pieds du village de Calenzana (Corse). Dès la première étape, la montée est raide. Il faut prendre son rythme, et ne pas oublier de faire des pauses. Les toits du GR20 se trouvent à 2 600 mètres d’altitude, le Monte Cinto. Les randonneurs trouvent leur respiration dans les refuges et les bergeries qui longent le sentier. À chaque halte, les marcheurs font des rencontres. Après avoir laissé le nord du GR, les forêts et les plateaux du sud s’offrent aux randonneurs. Ils garderont dans leur mémoire et dans leur cœur les rencontres et les sommets dominant la Méditerranée. TF1 | Reportage N. Wallon, A. Riccardi, P. Roubaud