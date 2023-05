Sur le tournage du phénomène "HPI"

La place de Roubaix est habituellement calme. Mais ce matin-là, malgré des efforts de discrétion, la présence d'Audrey Fleurot fait sensation. "On évite de trop annoncer notre venue. Mais généralement, on a toujours droit à un petit attroupement autour de nous", explique Franck Delpech, directeur de production de la série "HPI". "HPI", ce sont dix millions de spectateurs en moyenne par épisode. Une popularité rarissime. Les trois saisons ont été tournées dans les Hauts-de-France avec des retombées économiques importantes. Par exemple, pour les commerçants qui ont à disposition leurs établissements. L'équipe de tournage s'est installée dans la région en novembre 2019. Depuis, elle y passe cinq mois par an. Près de 95% des figurants et des équipes techniques sont recrutés sur place. Certains décors sont loués à plein temps. C'est le cas de cette ancienne école à Lille transformée en commissariat. Décor principal aujourd'hui tranquille, mais régulièrement pris d'assaut par les fans. La saison 3, riche en rebondissements ne devrait pas décevoir les fans. Quant à la saison 4, elle est déjà entre les mains des scénaristes. TF1 | Reportage S. De Vaissière, I. Rachati, M. Simon-Le Gall