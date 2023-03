Sur les marchés, les vêtements se prennent une veste

Devant les stands de vêtements au marché de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), les clients se font de plus en plus rares. "Ça m'arrive d'acheter sur le marché, mais de moins en moins" ; "Maintenant, je commande beaucoup sur Internet", témoignent des clientes. Des boutiques vendant des vêtements à très bas prix ou Internet qui vous livrent vos achats le jour même. Autant de concurrences pour ces vendeurs ambulants. "Ça va de pire en pire", se plaint Dominique Zagari, commerçant. La baisse du pouvoir d'achat en est également la cause. Des clients fidèles, ils en restent encore. Mais la baisse du chiffre d'affaires de ces commerçants serait de 30% cette année. Il va falloir se réinventer. "Cette concurrence-là a quand même entraîné nos commerçants à faire des catégories de produits un petit peu en tirant vers le bas. Ce qui n'est pas bon", explique Monique Rubin, présidente de la Fédération nationale des marchés de France. Julie Chaskalovic, par exemple, coud des vêtements devant les clients. Ses vêtements pour enfants se vendent mieux sur les marchés que sur sa boutique en ligne. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guérard