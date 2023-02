Sur les rails, une journée encore perturbée

À la gare de Langon, beaucoup se sont aperçus mardi soir que leur train avait été supprimé ce matin. C'est le cas d'une dame qui arrivera un peu plus tard à son travail : "il faut s'y faire, mais il ne faut pas que tout ça ne dure pas trop longtemps non plus". Avec un TER sur deux supprimé voire un peu plus, la grève n'était pas prévue. Alors, il a fallu se réorganiser. D'ailleurs, les 30 minutes de trajet jusqu'à Bordeaux pour commencer à 8h commencent à être compliquées pour certains passagers. À Bordeaux, en zone A, ce sont les vacances scolaires. Le mouvement de ce matin a également surpris. Il y a en effet eu quelques annulations. Une famille en partance pour Paris a eu un coup de chance. Leur train été maintenu. Certains n'ont pas eu cette chance et ont dû passer la nuit à Bordeaux. "Je trouve que c'est quand même assez inacceptable. Il ne faut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre", témoigne une dame. Dans les gares et sur les rails, retour à la normale demain. TF1 | Reportage E. Bream, A. Vieira