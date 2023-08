Sur les routes vertigineuses des Alpes

Rares sont les touristes qui osent s’y aventurer. Des routes de montagne à 500 mètres du vide, qui vont vous étourdir à chaque virage. Les automobilistes s’y jettent à corps perdu après une petite prière. Si vous n’avez pas le vertige ou le mal des transports, vous croiserez sans doute la voiture de la factrice. Postière depuis dix ans, Maude cours chaque matin les chemins tortueux de l’Oisans (Isère). Longue de sept kilomètres, vue du ciel, la route dessine des courbes étroites pour épouser la montagne. Tout au bord, même les arbres se cramponnent. Cette ascension quotidienne est faite par Maude pour distribuer le courrier à seulement quatorze habitants, toujours très heureux de l’accueillir. Sans la route, le petit village perché d’Oulles serait coupé du monde. À quelques kilomètres de là, une voie mythique de l’Oisans donne des frissons aux plus téméraires. Sur les versants de Villard-Notre-Dame (Isère), neuf kilomètres de montée, creusés à même la roche. Sans doute fallait-il être un peu fou pour créer un accès dans un chaos de schistes et de calcaires. Ces paysages grandioses et une telle prouesse humaine forcent l’admiration. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys