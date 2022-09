Sur les traces de Cadet Roussel

C'est une comptine d'enfance qu'à Auxerre, tout le monde connaît ou presque. La chanson de Cadet Roussel est née à Auxerre. À l'origine, c'est une satire écrite au lendemain de la Révolution française. On s'y moque de l'huissier de justice de la ville, dernier-né de sa famille, excentrique, et surtout opportuniste. Avec cette mélodie, la notoriété locale de Guillaume Joseph Roussel dépasse les limites d'Auxerre. Les soldats français embarquent avec eux la chanson, elle traversera les siècles. Même plus de 200 ans après sa mort, Cadet Roussel reste un personnage incontournable de la ville. Et c'est pour le faire connaître aux plus jeunes qu'Anastasia s'est amusée à le moderniser. Cet artiste-peintre, d'origine russe, a découvert ce personnage lorsqu'elle s'est installée à Auxerre. Sous son pinceau, Cadet Roussel prend des traits juvéniles. C'est un moyen de transmettre ce patrimoine cher à la ville, pour que longtemps, les enfants entonnent cette chanson. TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin