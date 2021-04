Sur les traces de la maison de Claude Monet à Giverny

Pour fêter l'arrivée du printemps, la maison de Claude Monet a été rouverte. Le peintre y a vécu pendant 43 ans et il ne l'avait pas choisi par hasard. Avec un siècle et demi d'avance, le peintre adopte ici en quelque sorte le télétravail. "Il s'est mis à travailler à l'extérieur, terminant les toiles à l'intérieur", explique Philippe Piguet, son arrière-petit-fils. Veuf avec deux enfants, Claude Monet s'installe ici avec sa seconde épouse qui, elle-même, en avait six. Une famille recomposée dans une demeure vivante et joyeuse, d'autant plus que l'artiste aimait recevoir. Inévitablement, ses invités mais aussi son personnel avaient le regard comme aimanté par les grandes fenêtres. Gilbert Vahé a passé 35 ans de sa vie à magnifier le jardin du peintre. Même à la retraite, son éternelle insatisfaction n'a pas disparu. Dans le jardin d'eau, le travail est tout autant infini pour les jardiniers que l'étaient les sources d'inspiration de Claude Monet. Et il s'est offert le luxe de tout essayer. C'est ainsi que les nymphéas deviennent son obsession picturale et pousseront jusque sur les murs de son salon.