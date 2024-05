Sur les traces de la rarissime panthère noire au Kenya

Nous rêvons de la voir et sommes venus au Kenya pour elle. Valentin Lavis ne peut pas nous promettre qu'elle voudra bien se montrer, mais il est le seul guide de safari français à savoir où elle vit. Il y a cinq ans, lorsqu'un photographe anglais capture dans cette région quelques clichés d'un léopard noir, ils font la une de la presse mondiale. C'est la deuxième preuve depuis plus d'un siècle de son existence en Afrique. La panthère noire n'habite donc pas seulement les jungles d'Asie, quelques très rares spécimens vivent ici. Alors, partir sur ses traces à notre tour était un pari un peu fou. Depuis la capitale du Kenya, Nairobi, nous avons roulé sept heures vers le nord, longer la vallée du Rift, où les hommes sont apparus il y a six millions d'années, puis emprunter une piste pour atteindre les plateaux du comté de Laïkipiales, à 1 500 mètres d'altitude. C'est un territoire où règne encore le monde animal. Et parmi eux, quelque part, celle que nous rêvons de rencontrer. TF1 | Reportage S. Pinatel, B. Hacala, C. Aguilar