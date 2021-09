Sur les traces de la tarte Tatin en Sologne

Bienvenue à la foire du pays de la tarte Tatin, le rendez-vous des gourmands. Chaque année en septembre, Lamotte-Beuvron célèbre ce dessert qui a plus d'un siècle. Aussitôt achetée, elle est aussitôt dégustée, juste tiède, sans rien ajouter. Des pommes et du caramel, ce sont les principaux ingrédients de cette tarte renversée. Car attention, la tarte Tatin se cuit à l'envers. En Sologne, chaque famille ou presque à sa propre recette. Le moment le plus délicat est le retournement du moule. C'est seulement à cet instant qu'on découvre la cuisson des pommes et la couleur du caramel. Comment ce dessert est-il devenu un fleuron de notre gastronomie ? Tout commence au XIXe siècle à Lamotte-Beuvron, dans un hôtel en face de la gare. Il appartient à Fanny et Caroline Tatin. À en croire la légende, l'une des deux sœurs a créé la recette par accident. Depuis, chaque propriétaire de l'hôtel se transmet la précieuse recette. En terrasse, les clients apprécient dès la première bouchée.