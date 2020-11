Sur les traces de Maradona à Buenos Aires

Diego Maradona était l'idole de tout un pays. Et même si ça peut surprendre, à son enterrement, il y avait de la joie et de l'allégresse pour célébrer le héros. Certains estiment qu'il est important de se souvenir de l'homme qu'il était malgré la grande tristesse. Petits et grands savent ce que Maradona représente, le talent et l'espoir de sortir de la misère. "Il a fait rêver toutes classes sociales". "Il est parti de tout en bas et il est monté très haut", a confié un fan. Le cimetière est ultra-sécurisé. Pour y accéder, il faut passer sept rangées de policiers armés. Diego Maradona a choisi d'être enterré dans un quartier très populaire au nord-est de Buenos Aires. Il repose près de ses parents, un signe de simplicité pour certains Argentins. Les habitants ne disent pas qu'ils ont perdu une star. Ils parlent tout de suite d'un père ou d'un frère. L'inhumation s'est déroulée en privé, mais sa famille est aussi dans la rue. Les hommages se sont multipliés venant du monde entier depuis l'annonce de sa mort.