Sur les traces des sapins de Noël au bord du Rhin

Le traditionnel sapin de Noël est né il y a 400 ans au bord du Rhin. À l'origine, il était suspendu au plafond et habillé avec des pommes, des noix, ou des petits gâteaux. Dans une église du Bas-Rhin, une exposition retrace toute l'histoire de cet arbre. Par ailleurs, la ville de Sélestat conserve un trésor en papier depuis toujours. Il s'agit d'un livre rédigé en 1521 qui contient la première mention écrite du sapin de Noël. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.