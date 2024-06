Sur les traces du Vishnou d'Angkor

À Phnom Penh, quelques immeubles ont bien poussé de-ci de-là. Le trafic s'est un peu densifié. Mais dans cette ville moderne, un bâtiment résiste, comme retranché du temps qui passe. Il s'agit du musée national, conçu dans les années 20 par un architecte français. L'écrin d'une des plus belles collections d'art Khmer, avec une salle fermée au public et dédiée à une star : le Vishnu couché, devant lequel diplomates et ministres ne sont que dévotion comme ce conservateur français venu tout exprès de Paris. Mille ans d'âge pour ce fragment très corrodé, mais toujours vénéré d'un bronze qui a mesuré plus de six mètres de long et qu'il faut imaginer rutilant. Dans cette position allongée avec ce regard qui vous emporte dans sa méditation. Un mythe fondamental. Une pièce maîtresse en liste rouge qui ne dispose que très rarement d'une autorisation de sortie. Cette cérémonie vient donc souligner le caractère exceptionnel de cas consenti. Le Cambodge laissait le grand bronze venir jusqu'à l'Hexagone avec un grand programme de restauration et d'exposition. TF1 | Reportage F. Leenknegt, A. Charles-Messance