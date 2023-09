Sur l'Île Penotte, les coquillages font le mur

Un iguane vert cohabite curieusement avec un chat et cette petite fille. Dans les ruelles étroites et biscornues de l'Île Penotte, des dizaines de fresques. Derrière ces œuvres d'art, Danielle Aubin-Arnaud, figure emblématique de ce quartier des Sables-d'Olonne. Celle qui se fait appeler la dame aux coquillages trouve sur cette plage de petits trésors. Danielle s'inspire essentiellement de la mer et de ses voyages. C'est vers huit heures du matin pour ne pas être dérangée, dit-elle, qu'elle se met au travail, sans compter ses heures. L'artiste habite l'Île Penotte depuis plus de 20 ans. Sans elle et sans son imagination débordante, les visiteurs ne s'engouffreraient pas ici. Mais c'est tout à fait l'inverse. Très vite, des curieux l'interpellent. Au XVIIIe siècle, des fabricants de filets de pêche vivaient dans ce petit quartier enclavé qui n'a d'ailleurs rien d'une île. Ce qui est sûr, c'est que l'Île Penotte continuera de faire rêver les visiteurs. Bientôt, un crocodile et une tortue investiront les lieux. TF1 | Reportage P. Dumortier, F. Bourdillon