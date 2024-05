Sur nos routes : le pari d'un bitume plus vert

Dans les Hauts-de-Seine, nous avons pu assister à l'un des chantiers de rénovation de route les plus innovants de l'Hexagone. Bon, on vous l'accorde, ça ne saute pas immédiatement aux yeux. Et si on commençait par vous dire que dans ce revêtement neuf, il y a en fait des vieilles routes réemployées ? Des granulats, des cailloux, réutilisés à hauteur de 70%. Pour le reste du mélange, ils ont ajouté du gravier neuf et un ingrédient surprenant : cette sorte de glu de couleur miel. On appelle ça un liant, car il colle les cailloux entre eux. De la résine de pins des Landes précisément à la place de notre bon vieux bitume pétrolier. Ce géant du secteur a travaillé dix ans pour développer cette formule plus écologique déployée sur une petite dizaine de route dans le pays. Près de Belfort (Territoire de Belfort) cette jeune entreprise a développé des dalles en déchets plastiques, tous ceux dont on ne sait pas quoi faire. Une solution certifiée par les laboratoires, mais applicable seulement dans les zones à moins de 30 km/h ou bien les parkings. TF1 | Reportage T. Leproux, L. Couturon, H. Riou du Cosquier