Sur quelles routes sommes-nous le plus flashés ?

Attention à votre vitesse sur nos chères routes départementales et nationales. En effet, c'est là que vous avez le plus de probabilité de croiser une voiture radar conduite par un chauffeur privé. En 2021, 96% de leur contrôle ont été réalisés sur des axes limités à 80 et 90 km/h. Et les contrôles, il y en a eu : plus de six millions. Un chiffre en hausse pour des voitures radars qui divisent. Ces voitures radars permettent aussi, en se déplaçant, de mieux savoir où les excès de vitesse sont le plus fréquent. En premier, c'est sur les routes limitées à 70 km/h. Au total, 11% des automobilistes contrôlés y étaient en infraction. Pour les routes limitées à 80, c'est un peu en dessous, 9% de contrevenants. Et à 90, les conducteurs trop rapides ne sont plus qu'à 5%. En tout, au 1er janvier, 223 voitures radars privés circulent sur le territoire, mais pas partout. C'est surtout en Bretagne et en Normandie qu'elles sont les plus actives. À terme, dans quelques années, le gouvernement les veut sur tout le territoire. TF1 | Reportage F. Litzler, M. Stiti, A. Coulon