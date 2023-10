Suremballage : à quand la fin ?

Sur la route du supermarché, ce mardi matin, un indice concernant notre consommation de déchets d'emballages : les poubelles qui débordent. Et arrivés devant le magasin, dans les paniers, que des produits tous emballés, ou presque. Le constat est sans appel. En Europe, la production de déchets d'emballage ne cesse d'augmenter, avec 188,7 kilos par habitant en 2021, c'est 11% de plus que l'année précédente. Et l'Hexagone fait figure de mauvais élève avec 200 kg de déchets par habitant. Cette augmentation est causée par le suremballage, et pas que dans l'alimentaire. Il y a le tube de dentifrice emballé dans un carton, par exemple, mais aussi les pots de crème. Il existe des pistes pour s'améliorer. On pourrait d'abord réduire les emballages à usage unique, relancer les bouteilles en verre avec la fameuse consigne, ou développer largement l'offre de produits en vrac. TF1 | Reportage F. Agnès, E. Payro, M. Croccel