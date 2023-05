Surgelés : coup de chaud sur les prix

Dans les rayons des supermarchés, si il y a bien une chose qui n'a pas fondu, c'est le prix des surgelés. Un couple, par exemple, fait moins d'achats et porte une attention particulière pour les promotions. Dans les détails, le prix de la viande a augmenté de 30%, les plats préparés 20%, et enfin les légumes, près de 19%. Cette flambée des prix s'explique par des matières premières toujours plus coûteuses et l'augmentation du coût de l'énergie. Pour s'adapter, ce supermarché a dû faire des choix. "On a naturellement arrêté de commander des produits qui sont plus acceptables dû à l'augmentation", explique Olivier Leroy, responsable rayon frais chez "Hyper U". Le seul produit qui a toujours sa place dans les caddies, peu importe le prix, c'est la glace. "Je prends pour mes petites filles, pas pour moi, mais pour mes petites filles", témoigne une cliente. Pour rassurer les plus frileux et ne pas augmenter leurs prix, certaines enseignes ont même décidé de renier sur leurs marges. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Vuilliez, M. Ramaugé