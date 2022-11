Surprise ! Ils trouvent une perle dans une huître

Solre-le-Château est entouré de légendes, son clocher penché, et désormais, la famille Baptiste et leur perle nacrée. Chloé a découvert un petit bijou en ouvrant une huître tout simplement, une perle de cinq millimètres. "Elle est bien ronde. Elle est encore accrochée par contre, je pense qu'elle n'a pas eu le temps de finir son processus", explique-t-elle. C'était il y a six jours. La famille achète des huîtres pour le repas dominical, jamais elle ne pouvait imaginer découvrir ce petit trésor. La perle est formée lorsqu'une impureté se glisse dans l'huître. Elle l'entoure de nacre pour se protéger. Naturellement, sans l'intervention de l'homme, cela arrive une fois sur 10 000. Le poissonnier qui a vendu les huîtres le confirme : "En onze ans d'activité, ce n'est jamais arrivé", lance Jérôme Hermand. Ce sont des perles rares qui peuvent se vendre cher, parfois 2 000 euros. Tout dépend de la taille, de sa forme et de la brillance. La famille Baptiste aimerait justement connaître la valeur de leur découverte. Pour la famille, cette perle a avant tout une valeur sentimentale, une histoire qu'ils pourront raconter pendant de nombreuses années. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Joire