Surprises et splendeurs du désert de Gorafe

Découvrir une autre planète nous donnerait sans doute la même impression. Le désert de Gorafe, 4 500 hectares de canyon et de ravin, a été dessiné par l'érosion. Pour s'enfoncer dans ces terres accidentées, 4x4 obligatoire. Au XVe siècle, les Arabes, chassés par la Reconquista, ont trouvé refuge dans ces montagnes d'argiles. Guadix est la plus grande ville troglodyte d'Europe. Près de 2 000 maisons, creusées dans la terre, sont toujours habitées. Anna vit là depuis huit ans. Son lit est installé sous une trentaine de tonnes de terres. "Les gens me posent toujours la question si je n'ai pas peur de dormir ici", raconte-t-elle. La température est toujours à 20 °C. Ces maisons troglodytes sont désormais très demandées. Avec elles, l'art ancestral des picadors est remis au bout du jour. Au coucher de soleil, il faut s'empresser de sortir et de lever les yeux, à la nuit tombée. Le lieu permet de capturer des clichés époustouflants. Protéger cet environnement exceptionnel pour espérer profiter encore longtemps de la quiétude du désert.