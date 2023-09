Surtourisme à Colmar, le ras-le-bol des habitants

C'est le pont de la discorde. Vélos, petits trains, voitures... tout le monde veut l'emprunter, et particulièrement les 3,5 millions de visiteurs annuels. Avec une telle concentration, vous avez les ingrédients d'un cocktail plutôt relevé. Partager la rue Turenne est devenu difficile. Impossible de repousser les murs ou d'élargir les ruelles. Dans le Vieux Colmar, cet été, il était parfois difficile de se frayer un passage. Pour les locaux, course d'obstacles ou slalom, rentrer chez soi devient une épreuve. Alors peut-on parler de surtourisme ? Et où placer le curseur ? Pour certains riverains, c'est clair, travailler ou vivre ici devient parfois pénible. Certains envisagent même de déménager. En effet, 2023 s'annonce comme une année record. Les restaurants et les hôtels affichent un taux d'occupation sans équivalent ces dernières années. Forcément, les commerçants sont les gagnants de l'opération. Sans vouloir tuer la poule aux œufs d'or, la ville limite le nombre de meublés de tourisme et de boutiques de souvenirs. Mais il est difficile de lutter contre l'attractivité qu'exerce la cité. C'est ça l'effet colombages. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, P. Vogel, L. Claudepierre