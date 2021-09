Surveillance des plages : de nouvelles mesures sont-elles prises ?

Comme dans de nombreuses communes du littoral de l'Hérault, il y a un arrêt municipal interdisant la baignade. Ici, cela a été matérialisé par un avis des services de police, écrit en rouge et en majuscule. Et pour ceux qui sont trop distraits, on a même mis une rue-balise pour qu'ils comprennent qu'il y a une interdiction sur cette plage. La police patrouille, mais elle ne peut pas être partout. Rien qu'en arrivant sur la plage toute à l'heure, nos reporters ont vu deux personnes qui étaient dans l'eau alors que c'est formellement interdit. Les autorités en appellent à la responsabilité de chacun. Même si le soleil est revenu et que les vagues sont beaucoup moins grosses, il faut éviter d'aller se baigner. Le risque est toujours présent. Le vent et les courants peuvent toujours vous entraîner au large. Ces interdictions courent jusqu'à nouvel ordre.