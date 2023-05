Surveillance des plages, la formation musclée

Ils doivent intervenir le plus vite possible. Dans l'eau, cinq nageurs sont en difficulté. Une simulation au plus proche de la réalité, pour tenter de sélectionner les meilleurs sauveteurs qui surveilleront les plages d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales 66) cet été. Pendant une semaine, 45 jeunes sauveteurs sont évalués, Taina s'y prépare depuis deux ans. "Je trouve que c'est important de secourir les personnes qui sont dans le besoin et j'ai vraiment envie de les sauver " selon elle. Cohésion d'équipe, technique, chaque geste est scruté par le formateur. Dix candidats seront éliminés à la fin de ce stade. "On est obligé d'être dur avec eux, c'est assez difficile, mais c'est pour garder les meilleurs. Ils vont travailler de deux à quatre mois sur la plage et tous les jours ça va être comme ça, l'entraînement le matin. C'est une journée qui est dure physiquement, et il faut tenir" déclare Jean-Luc Bartoli, chef des plages d'Argelès-sur-Mer. Sélectionner l'élite capable de gérer l'affluence des vacanciers. Les évaluations se poursuivent sur la terre ferme, ici, une simulation d'un accident. D'ici peu ces entraînements devront être mise en pratique, le premier poste de surveillance de la plage d'Argelès-sur-Mer ouvrira samedi matin. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia